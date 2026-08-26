10 поранених у Лозовій – Зеленський повідомив, куди росіяни вдарили двічі

У Лозовій росіяни вдарили по бізнес-центру у щільній житловій забудові, повідомив Сергій Зеленський, голова Лозівської міської територіальної громади.

«Будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: у робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади. На жаль, маємо постраждалих. Наразі відомо про десятьох поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації», – розповів Зеленський.