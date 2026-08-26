Майже 40 вживаних автобусів купить Харків за 87 млн грн – ХАЦ

КП «Тролейбусне депо №3» оголосило торги на придбання 39 вживаних автобусів на суму 87,3 млн грн, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему Prozorro.

«Планується купити 39 автобусів однієї моделі з низькою підлогою. Транспорт повинен бути не старіше 2012 року випуску. В технічному завданні вказано, що автобус повинен мати 40 сидячих місць та 40 — стоячих. Строк поставки транспорту — до 31 серпня 2027 року. Розмір мінімальної партії поставки товару — не менше 5 одиниць», – зазначили антикорупціонери.

У ХАЦ уточнили, що вартість одного автобуса оцінюється в 2,24 млн грн.

Також антикорупціонери нагадали, що в 2025 році КП «Салтівське трамвайне депо» проводило закупівлю автобусів.

«Спочатку планувалося, що 85 автобусів куплять на загальну суму 229,98 млн грн. Тобто вартість одного автобуса мала бути 2,7 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ «Мавел Україна». Але в результаті кількох додаткових угод загальна вартість зменшилася до 46 автобусів на суму 93 млн грн. Це трохи більше ніж 2 млн грн за автобус. Станом на зараз, за даними порталу «Є-Дата», постачальник отримав один платіж на суму 22,27 млн грн», – додали в ХАЦ.