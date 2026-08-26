«Давайте відокремимо Харків від Херсона» – Терехов про антидронові сітки

Мер Ігор Терехов відповів на питання кореспондентки МГ «Об’єктив», чому Харків не використовує приклад Херсона щодо встановлення антидронових сіток.

Зокрема, за даними медіа, у Херсоні обласна та міська військові адміністрації, а також захисники розподілили між собою повноваження щодо встановлення антидронових сіток над комунальними установами, кафе, тощо.

«Якщо є якісь питання військових, нехай вони мені ставлять їх напряму. Все, що ми робимо, ми робимо згідно того, як ми домовляємося з військовими, які відповідають за цей напрямок. Ми встановлюємо антидроновий захист від FPV на оптоволокні, він довів свою ефективність. Ми робимо це за власні кошти, власними силами встановлюємо, і бачимо ефективність цього захисту», – зазначив Терехов.

Сітки – повноваження військової адміністрації, підкреслює міський голова. Каже: ОВА вже почала роботи на тих напрямках, які їм вказують військові.

«Комунальні установи у нас там, де необхідно, мають все це», – додав мер.

На питання щодо захисту кафе, він відповів так: «Давайте відокремимо Харків від Херсона. Не будемо порівнювати один з одним. Поки це не потребує втручання».

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що у Харкові продовжують будувати захист від FPV-дронів на оптоволокні. «Якщо б не цей захист, то набагато більше дронів на оптоволокні долітали б до Харкова. У нас є вже певні успіхи та певна статистика. Нам потрібно продовжувати цю роботу, це дуже кропітка робота, над якою працюють наші КП, працюємо разом з ОВА, з інженерами, щоб зробити цей захист», – говорив Терехов.