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«Давайте відокремимо Харків від Херсона» – Терехов про антидронові сітки

Суспільство 14:49   26.08.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
«Давайте відокремимо Харків від Херсона» – Терехов про антидронові сітки

Мер Ігор Терехов відповів на питання кореспондентки МГ «Об’єктив», чому Харків не використовує приклад Херсона щодо встановлення антидронових сіток.

Зокрема, за даними медіа, у Херсоні обласна та міська військові адміністрації, а також захисники розподілили між собою повноваження щодо встановлення антидронових сіток над комунальними установами, кафе, тощо.

«Якщо є якісь питання військових, нехай вони мені ставлять їх напряму. Все, що ми робимо, ми робимо згідно того, як ми домовляємося з військовими, які відповідають за цей напрямок. Ми встановлюємо антидроновий захист від FPV на оптоволокні, він довів свою ефективність. Ми робимо це за власні кошти, власними силами встановлюємо, і бачимо ефективність цього захисту», – зазначив Терехов.

Сітки – повноваження військової адміністрації, підкреслює міський голова. Каже: ОВА вже почала роботи на тих напрямках, які їм вказують військові.

«Комунальні установи у нас там, де необхідно, мають все це», – додав мер.

На питання щодо захисту кафе, він відповів так: «Давайте відокремимо Харків від Херсона. Не будемо порівнювати один з одним. Поки це не потребує втручання».

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що у Харкові продовжують будувати захист від FPV-дронів на оптоволокні. «Якщо б не цей захист, то набагато більше дронів на оптоволокні долітали б до Харкова. У нас є вже певні успіхи та певна статистика. Нам потрібно продовжувати цю роботу, це дуже кропітка робота, над якою працюють наші КП, працюємо разом з ОВА, з інженерами, щоб зробити цей захист», – говорив Терехов.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов відповів на питання кореспондентки МГ «Об’єктив», чому Харків не використовує приклад Херсона щодо встановлення антидронових сіток.".