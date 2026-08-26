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Яким буде вересень у Харкові та області: синоптики опублікували прогноз

Суспільство 12:46   26.08.2026
Вікторія Яковенко
Яким буде вересень у Харкові та області: синоптики опублікували прогноз

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на вересень 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що в перший місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 14,9 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у вересні також очікується у межах кліматичної норми – 48 мм.

Нагадаємо, у Харкові запустили фонтан, який не працював із початку повномасштабного російського вторгнення. Водограй відновили в Молодіжному парку, повідомили в Харківзеленбуді. Усі системи фонтану повністю оновили.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 12:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на вересень 2026-го року на Харківщині.".