Яким буде вересень у Харкові та області: синоптики опублікували прогноз

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на вересень 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що в перший місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 14,9 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у вересні також очікується у межах кліматичної норми – 48 мм.

Нагадаємо, у Харкові запустили фонтан, який не працював із початку повномасштабного російського вторгнення. Водограй відновили в Молодіжному парку, повідомили в Харківзеленбуді. Усі системи фонтану повністю оновили.