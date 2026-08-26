Троє постраждалих, пожежа: ворог атакував підприємство під Харковом (відео)

Сьогодні, 26 серпня, вранці армія РФ вдарила безпілотником по селищу Рогань. Влучання сталося на території цивільного підприємства, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники повідомили про трьох постраждалих.

«Внаслідок удару виникла пожежа площею 800 кв. м, горіли господарча споруда та деревина. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі та автотранспорт», – зазначили у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, близько 04:50 ворог вдарив по Харкову. Як повідомив мер Ігор Терехов, під атакою реактивного БпЛА був Холодногірський район. Інформації про постраждалих та руйнування немає.