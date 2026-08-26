Два дні, психологи і «другий шанс»: як Терехов пропонує змінити НМТ

Мер Харкова Ігор Терехов пропонує низку змін до НМТ, щоб учні не виїжджали з країни через невдалий результат тестування після безсонної ночі, вибухів та повітряних тривог.

«І це питання, як зберегти дітей, як зберегти родини в Україні, багато залежить від цього НМТ насправді. Бо коли дитина вчилася 11 років, старалася, потім в неї не вийшло з об’єктивних причин скласти, і все. А вона намагалася вступити до одного вишу, а вона не може туди вступити, бо не вистачає балів. Вона приходить додому, і родина ухвалює рішення, що потрібно переїжджати з України, бо за кордоном НМТ взагалі не потрібно. Там атестат, і все. Тобто сьогодні дуже важливо, щоб держава прислуховувалася до нас», – підкреслив Терехов під час міської педагогічної конференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Серед пропозицій мера – розділити тестування щонайменше на два дні.

«Гуманітарний блок, і будемо казати, фізико-математичний блок. Друге – забезпечити екзаменаційні центри психологами. Дати право учасникам на повторну спробу. Запропонувати для абітурієнтів, які не змогли скласти тест через війну, підготовчий нульовий курс при університетах. І, звісно, переглянути регіональні коефіцієнти для прифронтових вишів», – пропонує міський голова.

Він каже: це дуже важливо, бо «потрібно зберегти виші». Терехов впевнений: Харків залишиться студентською столицею України.

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