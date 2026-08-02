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211 оцінок у 200 балів отримали учасники НМТ з Харківської області

Суспільство 14:53   02.08.2026
Оксана Якушко
211 оцінок у 200 балів отримали учасники НМТ з Харківської області Зображення створене ШІ

Найбільше 200 балів набрали під час оцінювання англійської мови, повідомляє ХОВА.

Цього року максимальні результати тестування – 200 балів – було 211, торік таких результатів було 109. Отже, кількість найвищих результатів зросла майже вдвічі. Один учасник отримав 200 балів із трьох предметів, 11 – із двох та 186 учасників – з одного предмета.

Найбільшу кількість найвищих результатів учасники продемонстрували з англійської мови. Якщо у 2025 році з цього предмета отримали 29 максимальних оцінок, то у 2026 році – вже 127. Другу позицію посіла математика – 49 результатів у 200 балів проти 35 роком раніше.

Випускники минулих років також успішно склали тестування у 2026 році: 15 людей отримали максимальні 200 балів, у 2025 році таких було 13.

У Харківській області для проходження Національного мультипредметного тесту 2026 року зареєструвалися 16 012 осіб, що на 1 597 випускників більше ніж торік.

Відповідно до обласної Програми розвитку освіти «Освіта незламної Харківщини» на 2024–2028 роки передбачено виплату грошових винагород випускникам, які за результатами НМТ отримали 200 балів. Розмір грошової винагороди становить 6 500 гривень за кожний предмет, з якого учасник отримав максимальний результат.

Читайте також: Випускникам, які склали НМТ на 200 балів, заплатять по 6,5 тисяч у Харкові

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 14:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше 200 балів набрали під час оцінювання англійської мови, повідомляє ХОВА.".