Нові математичні терміни в Україні: що ще вигадала пропаганда РФ

Центр стратегічних комунікацій виявив черговий “шедевр” російських авторів фейків: цього разу вони лякають читачів зміною наукової термінології в рамках деколонізації в Україні.

“Брехня: “В Україні планують змінити назви математичних термінів, щоб позбутися російського впливу”. Таке твердження поширюють у проросійських джерелах. Як “доказ” наводиться відео, де згадуються слова на кшталт “косина”, “рівнобіжник”, “двосічна” тощо. Насправді: ролик, який використовують для маніпуляції, записала мовознавиця та популяризаторка української мови Аліна Острозька для медіа #ШоТам. У ньому йдеться не про сучасні ініціативи зі зміни термінів, а про історію української математичної термінології”, – пояснили в страткомі.

У відео, яке використовували росіяни для маніпуляцій, мовознавиця розповідає про словник математиків минулого. Також вона пояснює, що у 1930-х роках радянська система фактично “згорнула” розвиток української наукової термінології. При цьому жодних законодавчих чи освітніх ініціатив, які стосувалися б змін у сучасній українській математиці, Острозька не озвучує.

“Ні авторка відео, ні українські науковці чи мовознавці не закликають “терміново змінювати всі математичні терміни”. Більшість сучасної термінології базується на міжнародних (латинських і грецьких) запозиченнях і є усталеною в науці”, – підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій.