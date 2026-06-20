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Новые математические термины в Украине: что еще придумала пропаганда РФ

Общество 14:41   20.06.2026
Оксана Горун
Новые математические термины в Украине: что еще придумала пропаганда РФ

Центр стратегических коммуникаций обнаружил очередной «шедевр» российских сочинителей фейков: на сей раз они пугают читателей сменой научной терминологии в рамках деколонизации в Украине.

«Ложь: «В Украине планируют изменить названия математических терминов, чтобы избавиться от российского влияния». Такое утверждение распространяется в пророссийских источниках. В качестве «доказательства» приводится видео, где упоминаются слова типа «косина», «рівнобіжник», «двосічна» и т.д. На самом деле: ролик, используемый для манипуляции, записала языковед и популяризатор украинского языка Алина Острожская для медиа #ШоТам. В нем говорится не о современных инициативах по изменению терминов, а об истории украинской математической терминологии», — пояснили в страткоме.

В видео, которое использовали россияне для манипуляций, языковед рассказывает о словаре математиков прошлого. Также она объясняет, что в 1930-х годах советская система фактически «свернула» развитие украинской научной терминологии. При этом никаких законодательных или образовательных инициатив, которые бы касались изменений в современной украинской математике, Острожская не озвучивает.

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«Ни автор видео, ни украинские ученые или языковеды не призывают «срочно изменять все математические термины». Большинство современной терминологии базируется на международных (латинских и греческих) заимствованиях и является устоявшимся в науке», — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2026 в 14:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр стратегических коммуникаций обнаружил очередной «шедевр» российских сочинителей: на сей раз они пугают читателей сменой научной терминологии в рамках деколонизации в Украине".