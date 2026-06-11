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Опасные письма от Укрэнерго могли получить харьковчане

Общество 21:06   11.06.2026
Оксана Горун
Опасные письма от Укрэнерго могли получить харьковчане

НЭК «Укрэнерго» предупредило потребителей о рассылке, которая идет от имени компании преимущественно пользователям почтовых ящиков с доменов @i.ua, @ua.fm, @email.ua.

«Темы этих сообщений разные, но в целом такие, которые могут побуждать получателей опрометчиво загрузить вложения или перейти по ссылке: «График отключения электроэнергии с 10 по 12 июня», «Квитанция на оплату электроэнергии» и так далее», — отметила пресс-служба компании.

На самом деле письма — фейковые. Переход по ссылке, по которой пользователям предлагают загрузить якобы «документ с официального сайта», запускает загрузку вредоносного программного обеспечения. Такое приложение может похитить пароли, банковские данные и личную информацию. А также — предоставить посторонним доступ к вашему гаджету.

«Рассылка писем с мошенническим содержимым может производиться из россии», — считают в Укрэнерго, ссылаясь на выводы своей службы кибербезопасности.

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Энергетики отметили, что никогда не рассылают письмами графики отключения или квитанции об оплате. Если вы обнаружили в своем почтовом ящике подобное сообщение с почты office@ua.energy, не переходите по ссылкам, а удалите его из почтового ящика.

«В случае случайной загрузки – немедленно проверьте устройство антивирусом», — подчеркнули в компании.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 21:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» предупредило потребителей о рассылке, которая идет от имени компании преимущественно пользователям почтовых ящиков с доменов @i.ua, @ua.fm, @email.ua".