Опасные письма от Укрэнерго могли получить харьковчане
НЭК «Укрэнерго» предупредило потребителей о рассылке, которая идет от имени компании преимущественно пользователям почтовых ящиков с доменов @i.ua, @ua.fm, @email.ua.
«Темы этих сообщений разные, но в целом такие, которые могут побуждать получателей опрометчиво загрузить вложения или перейти по ссылке: «График отключения электроэнергии с 10 по 12 июня», «Квитанция на оплату электроэнергии» и так далее», — отметила пресс-служба компании.
На самом деле письма — фейковые. Переход по ссылке, по которой пользователям предлагают загрузить якобы «документ с официального сайта», запускает загрузку вредоносного программного обеспечения. Такое приложение может похитить пароли, банковские данные и личную информацию. А также — предоставить посторонним доступ к вашему гаджету.
«Рассылка писем с мошенническим содержимым может производиться из россии», — считают в Укрэнерго, ссылаясь на выводы своей службы кибербезопасности.
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Энергетики отметили, что никогда не рассылают письмами графики отключения или квитанции об оплате. Если вы обнаружили в своем почтовом ящике подобное сообщение с почты office@ua.energy, не переходите по ссылкам, а удалите его из почтового ящика.
«В случае случайной загрузки – немедленно проверьте устройство антивирусом», — подчеркнули в компании.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: небезпека, НЭК "Укрэнерго", опасность, письма, почта, фейк;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 21:06;