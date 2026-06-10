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«Эвакуация из Чугуева, Эсхара, Кочетка»: Минаева предупреждает о фейке РФ

Общество 15:22   10.06.2026
Виктория Яковенко
«Эвакуация из Чугуева, Эсхара, Кочетка»: Минаева предупреждает о фейке РФ Фото: Галина Минаева

Городская голова Чугуева Галина Минаева заявляет: россияне разгоняют фейк о якобы приказе областной власти об эвакуации населенных пунктов Чугуевской громады. Она опровергла эту информацию.

В документе, который распространяют оккупанты, говорится: эвакуировать людей должны якобы из населенных пунктов: Васильев Хутор, Эсхар, Каменная Яруга, Клугино-Башкировка, Кочеток и Чугуев.

«Эту грубо сфабрикованную подделку сейчас активно распространяют некоторые сомнительные аккаунты в соцсетях. Почему именно сейчас — вполне понятно, ведь громада приходит в себя от подлого удара по центру Чугуева, который унес жизни наших земляков. Все, что не смог изуродовать оружием, враг пытается наверстать ложью”, — отмечает Минаева.

Она подчеркивает: никаких документов об обязательной эвакуации населенных пунктов Чугуевской громады не существует.

«Подобные документы принимаются на заседаниях совета безопасности и обороны Харьковской области по представлению местных военных администраций. В случае Чугуевской громады никаких подобных шагов не предпринималось», — уточнила Минаева.

Мэр призвала жителей критически относиться к любой непроверенной информации и доверять только официальным источникам.

Напомним, ракетный удар ночью 9 июня нанесла по Чугуеву армия РФ. Погибли три человека: двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Три человека подверглись острой реакции на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг применил ракеты типа «Х-59». «Прилеты» были как на окраинах, так и в центре города. Повреждены жилые дома, магазины и машины.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 15:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Галина Минаева заявляет: россияне разгоняют фейк о якобы приказе областной власти об эвакуации населенных пунктов Чугуевской громады. Она опровергла эту информацию.".