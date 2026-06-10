Live

“Евакуація з Чугуєва, Есхара, Кочетка”: Мінаєва попереджає про фейк РФ

Суспільство 15:22   10.06.2026
Вікторія Яковенко
“Евакуація з Чугуєва, Есхара, Кочетка”: Мінаєва попереджає про фейк РФ Фото: Галина Мінаєва

Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва заявляє: росіяни розганяють фейк про нібито наказ обласної влади щодо евакуацію населених пунктів Чугуївської громади. Вона спростувала цю інформацію.

У документі, який ширять окупанти, йдеться: евакуювати людей мають нібито з населених пунктів: Василів Хутір, Есхар, Кам’яна Яруга, Клугино-Башкирівка, Кочеток та Чугуїв.

“Цю грубо сфабриковану підробку зараз активно поширюють деякі сумнівні акаунти в соцмережах. Чому саме зараз – цілком зрозуміло, адже громада оговтується від підлого удару по центру Чугуєва, який забрав життя наших земляків. Все що не зміг понівечити зброєю, ворог намагається надолужити брехнею”, – зазначає Мінаєва.

Вона підкреслює: жодних документів про обов’язкову евакуацію населених пунктів Чугуївської громади не існує.

“Подібні документи приймаються на засіданнях ради безпеки та оборони Харківської області за поданням місцевих військових адміністрацій. У випадку Чугуївської громади ніяких подібних кроків не робилося”, – уточнила Мінаєва.

Мер закликала жителів критично відноситись до будь-якої неперевіреної інформації та довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, ракетного удару вночі 9 червня завдала по Чугуєву російська армія. Загинули три людини: двоє чоловіків і 22-річна вагітна жінка. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував ракети типу «Х-59». «Прильоти» були як на околицях, так і в середмісті. Пошкоджені житлові будинки, магазини та автівки.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
10.06.2026, 16:15
“Евакуація з Чугуєва, Есхара, Кочетка”: Мінаєва попереджає про фейк РФ
“Евакуація з Чугуєва, Есхара, Кочетка”: Мінаєва попереджає про фейк РФ
10.06.2026, 15:22
Як рятували мешканців з задимленого будинку в Харкові після атаки РФ (відео)
Як рятували мешканців з задимленого будинку в Харкові після атаки РФ (відео)
10.06.2026, 14:37
Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ
Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ
10.06.2026, 14:14
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
10.06.2026, 15:26
РФ має на Харківщині кілька вклинень, але на цьому все: аналіз Машовця 📹
РФ має на Харківщині кілька вклинень, але на цьому все: аналіз Машовця 📹
10.06.2026, 13:48

Новини за темою:

09.06.2026
Жалобу за загиблими оголосили сьогодні на Чугуївщині
09.06.2026
Ракетні удари по центру Чугуєва: відомо про трьох загиблих
21.05.2026
Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все
20.05.2026
Ракета РФ вдарила по Чугуївщині: ранкові “прильоти” в області
22.04.2026
Аграрії під ударом: РФ 22 квітня б’є по сільгосппідприємствах Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Евакуація з Чугуєва, Есхара, Кочетка”: Мінаєва попереджає про фейк РФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 15:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Галина Мінаєва заявляє: росіяни розганяють фейк про нібито наказ обласної влади щодо евакуацію населених пунктів Чугуївської громади. Вона спростувала цю інформацію.".