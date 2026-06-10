“Евакуація з Чугуєва, Есхара, Кочетка”: Мінаєва попереджає про фейк РФ
Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва заявляє: росіяни розганяють фейк про нібито наказ обласної влади щодо евакуацію населених пунктів Чугуївської громади. Вона спростувала цю інформацію.
У документі, який ширять окупанти, йдеться: евакуювати людей мають нібито з населених пунктів: Василів Хутір, Есхар, Кам’яна Яруга, Клугино-Башкирівка, Кочеток та Чугуїв.
“Цю грубо сфабриковану підробку зараз активно поширюють деякі сумнівні акаунти в соцмережах. Чому саме зараз – цілком зрозуміло, адже громада оговтується від підлого удару по центру Чугуєва, який забрав життя наших земляків. Все що не зміг понівечити зброєю, ворог намагається надолужити брехнею”, – зазначає Мінаєва.
Вона підкреслює: жодних документів про обов’язкову евакуацію населених пунктів Чугуївської громади не існує.
“Подібні документи приймаються на засіданнях ради безпеки та оборони Харківської області за поданням місцевих військових адміністрацій. У випадку Чугуївської громади ніяких подібних кроків не робилося”, – уточнила Мінаєва.
Мер закликала жителів критично відноситись до будь-якої неперевіреної інформації та довіряти тільки офіційним джерелам.
Нагадаємо, ракетного удару вночі 9 червня завдала по Чугуєву російська армія. Загинули три людини: двоє чоловіків і 22-річна вагітна жінка. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував ракети типу «Х-59». «Прильоти» були як на околицях, так і в середмісті. Пошкоджені житлові будинки, магазини та автівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Галина Минаева, евакуація, фейк, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 15:22;