Жалобу за загиблими оголосили сьогодні на Чугуївщині
Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що 9 червня оголосили Днем жалоби за загиблими на Чугуївщині через нічний російський обстріл.
“Низько схиляємо голови перед пам’яттю трьох наших, ні у чому не винних цивільних земляків, чиї життя підло вкрав агресор своїм нічним ударом. Висловлюю найглибші співчуття рідним та близьким загиблих. Сьогодні державні прапори на усіх офіційних установах будуть приспущені“, – написала Мінаєва.
Вона також опублікувала відео наслідків нічних “прильотів” по громаді.
Відео: Галина Мінаєва/телеграм
Вранці Мінаєва повідомила, що терор не припиняється – через удар БпЛА пошкоджений приватний будинок у приватному секторі.
“За уточненою інформацією, у віддаленому мікрорайоні Чугуєва уражено невеличке цивільне підприємство. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці “прильоту” виникла пожежа“, – додала мер.
Нагадаємо, вночі 9 червня в результаті російських обстрілів Харкова та Чугуєва загинули троє людей, постраждали – понад 20, серед них троє дітей. Окупанти випустили ракети по Чугуєву, їхній тип ще встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро людей постраждали, встановили у Харківській облпрокуратурі.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Галина Минаева, день траура, загинули, траур, Чугуевщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 10:26;