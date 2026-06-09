У Чугуєві вночі загинула вагітна жінка, у Харкові – постраждали діти

У Харківській облпрокуратурі повідомляють, що внаслідок російських обстрілів Харкова та Чугуєва загинули троє людей, постраждали – понад 20, серед них троє дітей.

Вночі 9 червня росіяни випустили ракети по Чугуєву, їхній тип ще встановлюється.

“Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро людей постраждали”, – встановили правоохоронці.

По Харкову тим часом окупанти били БпЛА типу “Герань-2”. Вісім “прильотів” нарахували у Шевченківському районі.

“Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, бізнес-центр, будівлю комунального підприємства, офісні приміщення, кафе, храм, десятки автомобілів. Постраждали 16 людей. Серед них — хлопчик віком трохи більше одного року, а також дівчата 11 та 16 років. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих також вагітна жінка”, – пишуть у прокуратурі.

У Холодногірському районі безпілотники атакували підприємства та ремонтний цех. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 9 червня було 11 ударів по Харкову, ще два безпілотники впали без детонації. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Постраждали 15 людей, серед них – троє дітей.

Крім того, вночі 9 червня російська армія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву.