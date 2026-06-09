У Чугуєві вночі загинула вагітна жінка, у Харкові – постраждали діти
У Харківській облпрокуратурі повідомляють, що внаслідок російських обстрілів Харкова та Чугуєва загинули троє людей, постраждали – понад 20, серед них троє дітей.
Вночі 9 червня росіяни випустили ракети по Чугуєву, їхній тип ще встановлюється.
“Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро людей постраждали”, – встановили правоохоронці.
По Харкову тим часом окупанти били БпЛА типу “Герань-2”. Вісім “прильотів” нарахували у Шевченківському районі.
“Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, бізнес-центр, будівлю комунального підприємства, офісні приміщення, кафе, храм, десятки автомобілів. Постраждали 16 людей. Серед них — хлопчик віком трохи більше одного року, а також дівчата 11 та 16 років. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих також вагітна жінка”, – пишуть у прокуратурі.
У Холодногірському районі безпілотники атакували підприємства та ремонтний цех. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 9 червня було 11 ударів по Харкову, ще два безпілотники впали без детонації. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Постраждали 15 людей, серед них – троє дітей.
Крім того, вночі 9 червня російська армія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву.
Читайте також: Новини Харкова — головне 9 червня: 15 постраждалих, удар по дому, атака БпЛА
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Чугуєві вночі загинула вагітна жінка, у Харкові – постраждали діти», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 08:30;