В Чугуеве ночью погибла беременная женщина, в Харькове – пострадали дети

В Харьковской облпрокуратуре сообщают, что в результате российских обстрелов Харькова и Чугуева погибли трое людей, пострадали – больше 20, среди них трое детей.

Ночью 9 июня россияне выпустили ракеты по Чугуеву, их тип еще устанавливается.

«В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Погибли двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Еще шесть человек пострадали», – установили правоохранители.

По Харькову тем временем оккупанты били БпЛА типа «Герань-2». Восемь «прилетов» насчитали в Шевченковском районе.

«Повреждены многоквартирные жилые дома, бизнес-центр, здание коммунального предприятия, офисные помещения, кафе, храм, десятки автомобилей. Пострадали 16 человек. Среди них — мальчик старше одного года, а также девушки 11 и 16 лет. У детей диагностирована острая реакция на стресс. Среди пострадавших также беременная женщина», – пишут в прокуратуре.

В Холодногорском районе беспилотники атаковали по предприятию и ремонтному цеху. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 9 июня было 11 ударов по Харькову, еще два беспилотника упали без детонации. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах. Пострадали 15 человек, среди них – трое детей.

Кроме того, ночью 9 июня российская армия нанесла серию ракетных ударов по Чугуеву.