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Ракетные удары по центру Чугуева: известно о трех погибших

Происшествия 01:42   09.06.2026
Оксана Горун
Ракетные удары по центру Чугуева: известно о трех погибших Фото: Вадим Беликов

Ночью 9 июня российская армия нанесла серию ракетных ударов по Чугуеву. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Чугуева Галина Минаева сообщили первые данные о последствиях.

«Враг нанес удары по г. Чугуев. В результате вражеской атаки три человека погибли. Также острую реакцию на стресс испытал 34-летний мужчина. В городе загорелись пожары. На месте обстрелов работают все экстренные службы», — написал Синегубов.

По информации Минаевой, была серия ракетных ударов — в том числе, по центральной части города.

Отметим, одновременно с ракетными ударами по Чугуеву российская армия атаковала БпЛА Харьков. Есть «прилеты» в Холодногорском и Шевченковском районах. Ранен сотрудник коммунального предприятия. Атака по состоянию на 01:40 9 июня продолжается.

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Автор: Оксана Горун
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Ракетные удары по центру Чугуева: известно о трех погибших
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09.06.2026, 01:42

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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 01:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 9 июня российская армия нанесла серию ракетных ударов по Чугуеву. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Чугуева Галина Минаева сообщили первые данные о последствиях".