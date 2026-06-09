Ракетные удары по центру Чугуева: известно о трех погибших
Фото: Вадим Беликов
Ночью 9 июня российская армия нанесла серию ракетных ударов по Чугуеву. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Чугуева Галина Минаева сообщили первые данные о последствиях.
«Враг нанес удары по г. Чугуев. В результате вражеской атаки три человека погибли. Также острую реакцию на стресс испытал 34-летний мужчина. В городе загорелись пожары. На месте обстрелов работают все экстренные службы», — написал Синегубов.
По информации Минаевой, была серия ракетных ударов — в том числе, по центральной части города.
Отметим, одновременно с ракетными ударами по Чугуеву российская армия атаковала БпЛА Харьков. Есть «прилеты» в Холодногорском и Шевченковском районах. Ранен сотрудник коммунального предприятия. Атака по состоянию на 01:40 9 июня продолжается.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 01:42;