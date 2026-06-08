«Шахеды» атаковали «Укрпочту» и «Новую почту» в Харькове — итоги 8 июня

«Шахеды» прилетели за посылками в Харькове. FPV-дрон атаковал проходную элеватора в Великом Бурлуке. Логистику между Харьковом и Сумами пытаются перерезать россияне. ДТП с пострадавшими произошло в Берестине. Цивилизованное граффити появилось в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 июня.

Всего по городу ударили девять «Шахедов», сообщил мэр Игорь Терехов. Прилетело по пяти локациям. Возникли масштабные пожары. Обошлось без пострадавших. Одно из попаданий пришлось по сортировочному хабу Укрпочты. Гендиректор предприятия Игорь Смелянский отметил: частично уничтожено здание и оборудование. Те посылки, которые уцелели, переправили по резервным каналам. Стоимость уничтоженных клиентам обещают компенсировать. Часть почтовых автомобилей, которые направлялись в Харьков, переправили на другие сортировочные площадки. Еще один ударный беспилотник попал в депо с посылками «Новой почты». Пресс-служба компании сообщила, что в момент попадания там находилось 363 отправления общей стоимостью около миллиона гривен. Клиентам должны компенсировать объявленную стоимость поврежденных посылок.

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Ранены двое сотрудников элеватора в Великом Бурлуке. Областная прокуратура информирует: российский FPV-дрон сегодня утром попал возле проходной предприятия, как раз в момент, когда люди шли на работу. Оба пострадавших – мужчины, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов заявил, что враг с начала месяца начал прицельно атаковать дорогу между двумя областными центрами. Для этого выбрали участок Сумской трассы недалеко от Богодухова. Здесь путь проходит ближе всего к границе. Бескрестнов прокомментировал это так: «Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат глупо, надо думать, что делать».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, нетрезвый водитель Daewoo Nexia двигался со стороны зоны отдыха на местной реке. Он не справился с управлением и сначала снес забор, а затем въехал в хозяйственную постройку. Людей на пути машины не оказалось. Однако пострадал пассажир – у него, в частности, перелом ребра. Несмотря на это, ехать в больницу травмированный отказался. Полиция открыла уголовное производство, водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Коммунальщики «Харьковзеленстроя» таким оригинальным методом избавились от непристойных надписей, которые до этого оскверняли данную локацию. В соцсетях предприятия выразили надежду на то, что такое решение позволит показать молодежи разницу между настоящим уличным искусством и хулиганством. Подобным образом планируют обновить все урбан-парки города.

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