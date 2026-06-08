Ракеты, реактивные «Шахеды» и FPV: чем РФ забрасывала Харьков целую неделю

46 ударов нанесли военные РФ по Харькову в течение недели с 1 по 7 июня, сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов со ссылкой на данные департамента чрезвычайных ситуаций горсовета.

Россияне били практически по всем районам: Основянскому, Слободскому, Киевскому, Холодногорскому, Немышлянскому и Салтовскому, а в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков.

Для атак на Харьков военные РФ применили следующее вооружение:

БпЛА типа «Шахед» — 34 удара;

реактивные БпЛА типа «Шахед» — 3;

БпЛА типа «Молния» — 3;

баллистические ракеты «Искандер-М» — 3;

обломки БпЛА типа «Шахед» — 2;

FPV-дрон — 1.

«В фокусе атак были логистика, транспортная и железнодорожная инфраструктура, промзоны, критические предприятия. Но давайте называть вещи своими именами. Куда бы ни попадало российское железо — рядом всегда гражданские. В городе не существует изолированных объектов, и оружие агрессора бьет без всякого разбора. Каждый “прилет” разрушает жилье. Каждый удар бьет по жизни харьковчан», — подчеркнул Терехов.

В результате обстрелов есть непоправимые потери: в собственном доме погибла женщина, еще 26 человек пострадали, среди них есть ребенок.

За неделю в городе прозвучало 66 сигналов воздушной тревоги общей продолжительностью 108 часов 26 минут.