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Ракеты, реактивные «Шахеды» и FPV: чем РФ забрасывала Харьков целую неделю

Происшествия 18:29   08.06.2026
Елена Нагорная
Ракеты, реактивные «Шахеды» и FPV: чем РФ забрасывала Харьков целую неделю

46 ударов нанесли военные РФ по Харькову в течение недели с 1 по 7 июня, сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов со ссылкой на данные департамента чрезвычайных ситуаций горсовета.

Россияне били практически по всем районам: Основянскому, Слободскому, Киевскому, Холодногорскому, Немышлянскому и Салтовскому, а в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков.

Для атак на Харьков военные РФ применили следующее вооружение:

  • БпЛА типа «Шахед» — 34 удара;

  • реактивные БпЛА типа «Шахед» — 3;

  • БпЛА типа «Молния» — 3;

  • баллистические ракеты «Искандер-М» — 3;

  • обломки БпЛА типа «Шахед» — 2;

  • FPV-дрон — 1.

«В фокусе атак были логистика, транспортная и железнодорожная инфраструктура, промзоны, критические предприятия. Но давайте называть вещи своими именами. Куда бы ни попадало российское железо — рядом всегда гражданские. В городе не существует изолированных объектов, и оружие агрессора бьет без всякого разбора. Каждый “прилет” разрушает жилье. Каждый удар бьет по жизни харьковчан», — подчеркнул Терехов.

В результате обстрелов есть непоправимые потери: в собственном доме погибла женщина, еще 26 человек пострадали, среди них есть ребенок.

За неделю в городе прозвучало 66 сигналов воздушной тревоги общей продолжительностью 108 часов 26 минут.

«Люди выдерживают колоссальное давление. Несмотря на то, что война идет уже пятый год, и Харьков все это время находится практически на передовой, привыкнуть к тому, что каждую ночь тебя, твою семью, твою работу, твой дом пытаются уничтожить, невозможно», — констатировал Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение недели с 1 по 7 июня ударам подверглись 75 населенных пунктов области, в том числе Харьков. Пять человек погибли. 76 пострадали, среди них пять детей: девочки 2, 11, 12, 14 лет и 17-летний парень.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 18:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46 ударов нанесли военные РФ по Харькову в течение недели с 1 по 7 июня, сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов.".