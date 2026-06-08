Пять человек погибли: чем била РФ по Харьковщине на прошлой неделе (фото)

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 75 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пятеро человек погибли в результате обстрелов. 76 пострадали, среди них пять детей: девочки 2, 11, 12, 14 лет и 17-летний парень.

По данным Синегубова, враг выпустил на регион 10 ракет, девять КАБов и более 450 БпЛА разных типов, среди которых – «Герань-2», «Ланцет», «Молния» и FPV.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура в Харькове, где повреждены три многоквартирных и 12 частных домов, учебное заведение, заведение дошкольного образования, административное здание, храм, два офисных здания, четыре гражданских предприятия, АЗС, магазин, железнодорожная инфраструктура, электросети, складские помещения, гараж, 10 автомобилей.

Существенные повреждения — в Богодуховском районе: два многоквартирных и 23 частных дома, четыре админздания, дом культуры, магазин, фермерское хозяйство, три складских помещения, железнодорожная инфраструктура, электросети, девять хозяйственных сооружений, два гаража, два грузовых и 17 легковых автомобилей, два трактора.

В Харьковском районе враг повредил два многоквартирных и 25 частных домов, амбулаторию, четыре магазина, аптеку, три гражданских предприятия, ферму, три складских здания, железнодорожную инфраструктуру, три хозяйственных сооружения, теплицу, 11 грузовых и 15 легковых автомобилей, молоковоз, скутер.