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П’ятеро людей загинули: чим била РФ по Харківщині минулого тижня (фото)

Події 13:38   08.06.2026
Вікторія Яковенко
П’ятеро людей загинули: чим била РФ по Харківщині минулого тижня (фото) Фото: Олег Синєгубов

Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 75 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

П’ятеро людей загинули внаслідок обстрілів. 76 постраждали, серед них – п’ять дітей: дівчатка 2, 11, 12, 14 років і 17-річний хлопець.

За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон 10 ракет, дев’ять КАБів та понад 450 БпЛА різних типів, серед яких – «герань-2», «ланцет», «молния» та FPV.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура у Харкові, де пошкоджено три багатоквартирні і 12 приватних будинків, навчальний заклад, заклад дошкільної освіти, адміністративну будівлю, храм, дві офісні будівлі, чотири цивільні підприємства, АЗС, магазин, залізничну інфраструктуру, електромережі, складські приміщення, гараж, 10 автомобілів.

Суттєві пошкодження — в Богодухівському районі: два багатоквартирні й 23 приватні будинки, чотири адмінбудівель, будинок культури, магазин, фермерське господарство, три складські приміщення, залізнична інфраструктура, електромережі, дев’ять господарчих споруд, два гаражі, два вантажні й 17 легкових автомобілів, два трактори.

У Харківському районі ворог пошкодив два багатоквартирні й 25 приватних будинків, амбулаторію, чотири магазини, аптеку, три цивільні підприємства, ферму, три складські будівлі, залізничну інфраструктуру, три господарчі споруди, теплицю, 11 вантажних і 15 легкових автомобілів, молоковоз, скутер.

удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 13:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 75 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".