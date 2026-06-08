П’ятеро людей загинули: чим била РФ по Харківщині минулого тижня (фото)
Впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 75 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
П’ятеро людей загинули внаслідок обстрілів. 76 постраждали, серед них – п’ять дітей: дівчатка 2, 11, 12, 14 років і 17-річний хлопець.
За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон 10 ракет, дев’ять КАБів та понад 450 БпЛА різних типів, серед яких – «герань-2», «ланцет», «молния» та FPV.
Найбільше постраждала цивільна інфраструктура у Харкові, де пошкоджено три багатоквартирні і 12 приватних будинків, навчальний заклад, заклад дошкільної освіти, адміністративну будівлю, храм, дві офісні будівлі, чотири цивільні підприємства, АЗС, магазин, залізничну інфраструктуру, електромережі, складські приміщення, гараж, 10 автомобілів.
Суттєві пошкодження — в Богодухівському районі: два багатоквартирні й 23 приватні будинки, чотири адмінбудівель, будинок культури, магазин, фермерське господарство, три складські приміщення, залізнична інфраструктура, електромережі, дев’ять господарчих споруд, два гаражі, два вантажні й 17 легкових автомобілів, два трактори.
У Харківському районі ворог пошкодив два багатоквартирні й 25 приватних будинків, амбулаторію, чотири магазини, аптеку, три цивільні підприємства, ферму, три складські будівлі, залізничну інфраструктуру, три господарчі споруди, теплицю, 11 вантажних і 15 легкових автомобілів, молоковоз, скутер.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 13:38;