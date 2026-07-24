РФ вдарила по медиках “швидкої” у Золочеві – двоє постраждалих

Про наслідки “прильотів” у Золочеві розповів МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За його даними, напередодні о 23:02 росіяни випустили БпЛА типу “молния” по приватному будинку, почалася пожежа, яка повністю знищила будівлю.

“О 23:20 під час руху карети екстреної медичної допомоги до місця виклику зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. У результаті удару акубаротравм зазнали 52-річний водій та 52-річний парамедик. Автомобіль швидкої допомоги пошкоджено”, – пише Коваленко.

Вночі та вранці обстріли продовжилися. Так уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки у селі Феськи. Інформації про постраждалих немає.

“24 липня о 05:00 ворог БпЛА «молния» атакував приміщення Золочівської лікарні. Пошкоджено вікна, двері та фасад будівлі. Обійшлося без постраждалих”, – додав начальник СВА.