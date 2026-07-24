Live

РФ вдарила по медиках “швидкої” у Золочеві – двоє постраждалих

Події 10:08   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вдарила по медиках “швидкої” у Золочеві – двоє постраждалих Фото: Віктор Коваленко

Про наслідки “прильотів” у Золочеві розповів МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За його даними, напередодні о 23:02 росіяни випустили БпЛА типу “молния” по приватному будинку, почалася пожежа, яка повністю знищила будівлю.

Обстріл Золочівщини 24 липня 2026
Фото: Віктор Коваленко

“О 23:20 під час руху карети екстреної медичної допомоги до місця виклику зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. У результаті удару акубаротравм зазнали 52-річний водій та 52-річний парамедик. Автомобіль швидкої допомоги пошкоджено”, – пише Коваленко.

Обстріл Золочівщини 24 липня 2026
Фото: Віктор Коваленко

Вночі та вранці обстріли продовжилися. Так уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки у селі Феськи. Інформації про постраждалих немає.

“24 липня о 05:00 ворог БпЛА «молния» атакував приміщення Золочівської лікарні. Пошкоджено вікна, двері та фасад будівлі. Обійшлося без постраждалих”, – додав начальник СВА.

Читайте також: Склади Wildberries знову у вогні: масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі та Криму

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

“Буде дуже важка зима”: Терехов розповів, як її переживатимуть
“Буде дуже важка зима”: Терехов розповів, як її переживатимуть
24.07.2026, 11:10
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч, затишшя на Купʼянщині
Новини Харкова — головне 24 липня: як минула ніч, затишшя на Купʼянщині
24.07.2026, 09:04
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
24.07.2026, 06:00
Частина електричок на Харківщині затримується – розклад
Частина електричок на Харківщині затримується – розклад
24.07.2026, 07:50
Склади Wildberries знову у вогні: масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі та Криму
Склади Wildberries знову у вогні: масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі та Криму
24.07.2026, 08:30
Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб
Ще одна доба на Куп’янщині минула без боїв – Генштаб
24.07.2026, 08:12

Новини за темою:

23.07.2026
Кількість жертв через удар по Новій пошті зросла: поранений помер у лікарні
22.07.2026
Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура
22.07.2026
Троє загиблих та 11 постраждалих, серед них – троє дітей: наслідки ударів РФ
21.07.2026
Вночі росіяни атакували Чугуївщину: близько тисячі людей без світла
21.07.2026
Вночі Харків атакували БпЛА: був удар по будинку, почалася пожежа


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ вдарила по медиках “швидкої” у Золочеві – двоє постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 10:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки “прильотів” у Золочеві розповів МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.".