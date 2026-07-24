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За добу в регіоні копи зловили чотирьох людей із підозрілими речовинами

Події 11:42   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу в регіоні копи зловили чотирьох людей із підозрілими речовинами Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

В облуправлінні патрульної поліції розповіли, що затримали за добу чотирьох людей, які, ймовірно, зберігали наркотичні речовини. 

Під час денної зміни напередодні поліцейські провели поверхові обшуки чотирьох затриманих мешканців області. У ході перевірки вони виявили речовини синтетичного та рослинного походження.

Тепер у справах розбиратимуться слідчі, уточнили копи.

“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні патрульної поліції розповіли, що затримали за добу чотирьох людей, які, ймовірно, зберігали наркотичні речовини. ".