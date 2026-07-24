За добу в регіоні копи зловили чотирьох людей із підозрілими речовинами
В облуправлінні патрульної поліції розповіли, що затримали за добу чотирьох людей, які, ймовірно, зберігали наркотичні речовини.
Під час денної зміни напередодні поліцейські провели поверхові обшуки чотирьох затриманих мешканців області. У ході перевірки вони виявили речовини синтетичного та рослинного походження.
Тепер у справах розбиратимуться слідчі, уточнили копи.
“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – додали правоохоронці.