За добу в регіоні копи зловили чотирьох людей із підозрілими речовинами

В облуправлінні патрульної поліції розповіли, що затримали за добу чотирьох людей, які, ймовірно, зберігали наркотичні речовини.

Під час денної зміни напередодні поліцейські провели поверхові обшуки чотирьох затриманих мешканців області. У ході перевірки вони виявили речовини синтетичного та рослинного походження.

Тепер у справах розбиратимуться слідчі, уточнили копи.

“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – додали правоохоронці.