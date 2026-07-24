За сутки в регионе копы поймали четырех людей с подозрительными веществами

В облуправлении патрульной полиции рассказали, что задержали за сутки четырех людей, которые, вероятно, хранили наркотические вещества.

Во время дневной смены накануне полицейские провели поверхностные обыски четырех задержанных жителей области. В ходе проверки они обнаружили вещества синтетического и растительного происхождения.

Теперь в делах будут разбираться следователи, уточнили копы.

«Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – добавили правоохранители.