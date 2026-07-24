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За сутки в регионе копы поймали четырех людей с подозрительными веществами

Происшествия 11:42   24.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в регионе копы поймали четырех людей с подозрительными веществами Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В облуправлении патрульной полиции рассказали, что задержали за сутки четырех людей, которые, вероятно, хранили наркотические вещества. 

Во время дневной смены накануне полицейские провели поверхностные обыски четырех задержанных жителей области. В ходе проверки они обнаружили вещества синтетического и растительного происхождения.

Теперь в делах будут разбираться следователи, уточнили копы.

«Напоминаем, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 11:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении патрульной полиции рассказали, что задержали за сутки четырех людей, которые, вероятно, хранили наркотические вещества. ".