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Продолжал получать пенсию умершей: харьковчанина подозревают в мошенничестве

Происшествия 09:22   22.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Продолжал получать пенсию умершей: харьковчанина подозревают в мошенничестве

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что харьковчанина подозревают в незаконном получении 61 тысячи гривен. 

По данным следствия, после смерти женщины фигурант не сообщил об этом соответствующим органам. Благодаря чему у него появилась возможность и дальше получать пенсию, которая приходила на банковский счет умершей.

Правоохранители установили, что мужчина успел незаконно получит больше 61 тысячи гривен.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 09:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что харьковчанина подозревают в незаконном получении 61 тысячи гривен. ".