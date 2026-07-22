Продолжал получать пенсию умершей: харьковчанина подозревают в мошенничестве

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что харьковчанина подозревают в незаконном получении 61 тысячи гривен.

По данным следствия, после смерти женщины фигурант не сообщил об этом соответствующим органам. Благодаря чему у него появилась возможность и дальше получать пенсию, которая приходила на банковский счет умершей.

Правоохранители установили, что мужчина успел незаконно получит больше 61 тысячи гривен.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.