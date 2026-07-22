В двух регионах РФ горят склады крупнейшего маркетплейса и нефтебаза (видео)

В РФ – опять неспокойно. После ударов беспилотников по логистическим хабам крупнейшего российского маркетплейса «Wildberries» в двух регионах бушуют масштабные пожары. Также прилетело по нефтебазе, а Алушта и Ялта – частично без света.

Так после атаки БпЛА пылает один из самых больших логистических хабов «Wildberries» в РФ, передает издание «Украинская правда».

Видео: «Труха»

Видео: «Труха»

Масштабный пожар и на складах в Невинномысске Ставропольского края РФ. По данным Reuters, длительные перебои в работе Wildberries могут повлиять на онлайн-торговлю по всей России. Все из-за того, что «Wildberries» – один из крупнейших маркетплейсов страны. Ситуацию в РФ называют сложной, а потери, которая несет компания и представители бизнеса оценивают как «значительные».

Видео: «Труха» (ОСТОРОЖНО! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА)

Тем временем в Армавире Краснодарского края загорелась нефтебаза, а в Алуште под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Там, а также в Ялте, люди частично остались без электроснабжения.

Видео: «Украинская правда»