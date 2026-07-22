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В двух регионах РФ горят склады крупнейшего маркетплейса и нефтебаза (видео)

Мир 08:11   22.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В двух регионах РФ горят склады крупнейшего маркетплейса и нефтебаза (видео) Фото: «Украинская правда»

В РФ – опять неспокойно. После ударов беспилотников по логистическим хабам крупнейшего российского маркетплейса «Wildberries» в двух регионах бушуют масштабные пожары. Также прилетело по нефтебазе, а Алушта и Ялта – частично без света.

Так после атаки БпЛА пылает один из самых больших логистических хабов «Wildberries» в РФ, передает издание «Украинская правда».

Видео: «Труха»

Видео: «Труха»

Масштабный пожар и на складах в Невинномысске Ставропольского края РФ. По данным Reuters, длительные перебои в работе Wildberries могут повлиять на онлайн-торговлю по всей России. Все из-за того, что «Wildberries» – один из крупнейших маркетплейсов страны. Ситуацию в РФ называют сложной, а потери, которая несет компания и представители бизнеса оценивают как «значительные».

 

Видео: «Труха» (ОСТОРОЖНО! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА)

Тем временем в Армавире Краснодарского края загорелась нефтебаза, а в Алуште под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Там, а также в Ялте, люди частично остались без электроснабжения.

Видео: «Украинская правда»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В РФ – опять неспокойно. После ударов беспилотников по логистическим хабам крупнейшего российского маркетплейса «Wildberries» в двух регионах бушуют масштабные пожары.".