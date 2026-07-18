Спасли двоих человек и кота – в Харькове бушевал пожар (фото)

Пожарные ликвидировали пожар в пятиэтажке и спасли кота одной из пострадавших, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня утром, 18 июля, вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Слободском районе Харькова. Там горели домашние вещи на площади 20 м кв., было сильное задымление, из-за которого спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Из-за пожара пострадали три человека: двое жителей отравились угарным газом, их госпитализировали. Еще одна пожилая женщина испытала острую реакцию на стресс, она от госпитализации отказалась.

Когда спасатели проводили разведку задымленной квартиры, они нашли кота без сознания. Пожарные вынесли животное на свежий воздух, где вместе с медиками реанимировали его. К счастью, кота удалось спасти, а затем его передали счастливой хозяйке, которая не сдерживала эмоций, обнимая своего спасенного любимца.