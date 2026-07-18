Новости Харькова — главное 18 июля: 10 пожаров, 17 атак на севере области

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак россиян, сообщает Генштаб ВСУ

Захватчики пытались продвинуться у Вильчи, Казачьей Лопани и Лимана, а также в направлениях Избицкого и Синельникового.

На Купянском направлении была одна попытка врага атаковать у Шейковки.

10 пожаров из-за обстрелов в сутки

В течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 68 раз выезжали, из них 35 – на ликвидацию пожаров, 10 из которых вызвали вражеские обстрелі в Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области, а также в Харькове, сообщает ГСЧС.

17 июля днем ​​российская авиация нанесла удар КАБом по городу Изюм. Попал враг по территории частного сектора. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, возник пожар на площади 200 кв. м. Пострадали пять человек, среди них — трое детей.

За сутки в экосистемах области возникли 7 пожаров. Общая площадь горения составила около 4 га.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 35 снарядов и мин💣.