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Ходят ли харьковчане в укрытие и сколько их по городу – Терехов (видео)

Записано 14:14   17.07.2026
Виктория Яковенко
Ходят ли харьковчане в укрытие и сколько их по городу – Терехов (видео)

Самым большим укрытием в Харькове остается метрополитен. Кроме того, спрятаться от обстрелов горожане могут в безопасных остановках и простейших укрытиях, отметил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона .

«Мы сделали несколько лет назад первый в Украине Ситуационный центр, когда разделили воздушные тревоги, которые раздаются по всей области и воздушные тревоги, которые звучат по Харькову. Для нас это было очень важно сделать, потому что совсем другая жизнь началась в Харькове. Но, да, люди приспосабливаются, кто-то спускается в укрытие, кто-то, к сожалению, пренебрегает воздушными тревогами. Нужно спускаться в укрытие. У нас самое большое укрытие – это харьковский метрополитен. С начала войны там круглосуточно находилось 160 тысяч харьковчан. Сегодня метрополитен используется по двойному назначению: во-первых, это основная транспортная артерия Харькова, ну и, конечно, в круглосуточном режиме метрополитен работает как укрытие», — сказал мэр.

Также, по его словам, в городе было создано 14 безопасных остановок.

«Кроме этого, самые простые укрытия, практически сделанные в каждом районе. Сегодня их около 3 тысяч», – добавил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самым большим укрытием в Харькове остается метрополитен. Кроме того, спрятаться от обстрелов горожане могут в безопасных остановках и простейших укрытиях".