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Чи ходять харків’яни в укриття та скільки їх по місту – Терехов (відео)

Записано 14:14   17.07.2026
Вікторія Яковенко
Чи ходять харків’яни в укриття та скільки їх по місту – Терехов (відео)

Найбільшим укриттям у Харкові залишається метрополітен. Крім цього, сховатися від обстрілів містяни можуть у безпечних зупинках та найпростіших укриттях, зазначив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону .

«Ми зробили декілька років тому перший в Україні Ситуаційний центр, коли розділили повітряні тривоги, які лунають по всій області і повітряні тривоги, які лунають по Харкову. Для нас це було дуже важливо зробити, бо зовсім інше життя почалось у Харкові. Але, так, люди пристосовуються, хтось спускається в укриття, хтось, на жаль, нехтує повітряними тривогами. Потрібно спускатися в укриття. У нас найбільше укриття – це харківський метрополітен. З початку війни там цілодобово знаходилось 160 тисяч харків’ян. Сьогодні метрополітен використовується за подвійним призначенням: по-перше, це основна транспортна артерія Харкова, ну і, звісно, у цілодобові режими метрополітен працює як укриття», – сказав міський голова.

Також, за його словами, у місті створили 14 безпечних зупинок.

«Крім цього, найпростіші укриття, які практично зроблені у кожному районі. Сьогодні їх близько 3 тисяч», – додав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Терехов розповів про тактику ворога і звернувся до харків’ян

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільшим укриттям у Харкові залишається метрополітен. Крім цього, сховатися від обстрілів містяни можуть у безпечних зупинках та найпростіших укриттях".