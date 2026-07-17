Чи дійсно Терехову пропонували роботу в уряді? Відповідь мера Харкова (відео)

Міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону не став ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію щодо пропозиції роботи в уряді. Лише зазначив, що залишається мером Харкова.

«Я не хочу коментувати це питання. Я залишився в Харкові, я залишаюсь мером Харкова і працюю на Харків і на Україну», – стисло відповів Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Як повідомляла МГ «Об’єктив», мер Харкова Ігор Терехов опинився серед кандидатів на посаду прем’єр-міністра України. Щоправда, за даними джерел. Новина про перезапуск Кабміну в неділю для багатьох стала несподіванкою. Усе почалося з повідомлення Володимира Зеленського, в якому він подякував за роботу нинішній прем’єрці Юлії Свириденко та анонсував кадрові зміни в уряді. Після цього президент опублікував фото зустрічей із низкою діячів, серед яких голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, глава Міноборони Михайло Федоров та Ігор Терехов. Нардеп Ярослав Железняк заявив, що саме ці кандидатури розглядають на посаду нового прем’єра, і незабаром додав, що головним претендентом є голова правління «Нафтогазу». Терехов публічно не коментував, чи мав він якісь пропозиції щодо роботи в уряді. Мер лише подякував Зеленському в телеграмі за продуктивну розмову.

16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового прем’єр-міністра. Ним став Сергій Корецький, який до цього очолював правління НАК “Нафтогаз”. Також ВР затвердила новий склад Кабміну.