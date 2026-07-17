“Адвокатка, яку побили у ТЦК в Харкові, отримала інвалідність” – Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що адвокатка, яку побили у приміщенні ТЦК та СП у Харкові, звернулася до Європейського суду з прав людини. За його словами, жінка отримала інвалідність.

Інцидент стався 15 березня торік у приміщенні Київського ТЦК, зазначив Лубінець. Жінка приїхала туди, щоб надати безоплатну правничу допомогу людині, яку затримали.

«До клієнта її не допустили. Замість цього жінці завдали тяжкі травми — вона опинилася в лікарні. Після цього — операція, тривале лікування, реабілітація. А згодом — III група інвалідності. Це просто немислимо: як адвокат, який прийшов виконувати свій професійний обов’язок, опинився на лікарняному ліжку? Якщо за право бути адвокатом людина платить власним здоров’ям, то це вже питання не окремого інциденту. Це тривожний сигнал для всієї системи правосуддя», – підкреслює омбудсмен.

За його словами, жінка звернулася до правоохоронців із заявою про кримінальне правопорушення.

«Минув рік. Але, за словами потерпілої, особу, яка завдала їй тілесних ушкоджень, досі не встановили. Працівників ТЦК не допитали. Відеозаписи з камер спостереження не надали. Частину необхідних слідчих дій довелося проводити лише після втручання суду. Через можливе неналежне розслідування ДБР уже відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції», – додав Лубінець.

Тож жінка була змушена звернутися до Європейського суду з прав людини, продовжує він.

«Я вимагаю принципової реакції від усіх компетентних органів України. Кожен факт перешкоджання законній діяльності адвоката, застосування фізичної сили, затягування розслідування чи приховування доказів має отримати належну правову оцінку. Держава зобов’язана довести, що право на захист в Україні — це не декларація, а реальна гарантія. І найстрашніше: цей випадок — не поодинокий. За інформацією Комітету захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, протягом 2025–2026 років зафіксовано 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. У низці випадків повідомлялося також про психологічний тиск і погрози мобілізацією», – підкреслив омбудсмен.

Він підсумував: кожен такий випадок — це тріщина у фундаменті права на захист.