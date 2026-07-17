Live

“Адвокатка, яку побили у ТЦК в Харкові, отримала інвалідність” – Лубінець

Суспільство 13:29   17.07.2026
Вікторія Яковенко
“Адвокатка, яку побили у ТЦК в Харкові, отримала інвалідність” – Лубінець Фото: Дмитро Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що адвокатка, яку побили у приміщенні ТЦК та СП у Харкові, звернулася до Європейського суду з прав людини. За його словами, жінка отримала інвалідність.

Інцидент стався 15 березня торік у приміщенні Київського ТЦК, зазначив Лубінець. Жінка приїхала туди, щоб надати безоплатну правничу допомогу людині, яку затримали.

«До клієнта її не допустили. Замість цього жінці завдали тяжкі травми — вона опинилася в лікарні. Після цього — операція, тривале лікування, реабілітація. А згодом — III група інвалідності. Це просто немислимо: як адвокат, який прийшов виконувати свій професійний обов’язок, опинився на лікарняному ліжку? Якщо за право бути адвокатом людина платить власним здоров’ям, то це вже питання не окремого інциденту. Це тривожний сигнал для всієї системи правосуддя», – підкреслює омбудсмен.

За його словами, жінка звернулася до правоохоронців із заявою про кримінальне правопорушення.

«Минув рік. Але, за словами потерпілої, особу, яка завдала їй тілесних ушкоджень, досі не встановили. Працівників ТЦК не допитали. Відеозаписи з камер спостереження не надали. Частину необхідних слідчих дій довелося проводити лише після втручання суду. Через можливе неналежне розслідування ДБР уже відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції», – додав Лубінець.

Тож жінка була змушена звернутися до Європейського суду з прав людини, продовжує він.

«Я вимагаю принципової реакції від усіх компетентних органів України. Кожен факт перешкоджання законній діяльності адвоката, застосування фізичної сили, затягування розслідування чи приховування доказів має отримати належну правову оцінку. Держава зобов’язана довести, що право на захист в Україні — це не декларація, а реальна гарантія. І найстрашніше: цей випадок — не поодинокий. За інформацією Комітету захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, протягом 2025–2026 років зафіксовано 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. У низці випадків повідомлялося також про психологічний тиск і погрози мобілізацією», – підкреслив омбудсмен.

Він підсумував: кожен такий випадок — це тріщина у фундаменті права на захист.

Читайте також: Приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи – омбудсмен Лубінець у Харкові 📹

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 17 липня: удари БпЛА, приїжджав Сирський
Новини Харкова — головне 17 липня: удари БпЛА, приїжджав Сирський
17.07.2026, 14:44
Від ранку РФ атакує БпЛА об’єкт Нафтогазу на Харківщині: роботу призупинили
Від ранку РФ атакує БпЛА об’єкт Нафтогазу на Харківщині: роботу призупинили
17.07.2026, 12:03
Пожежа в центрі Харкова: горів двоповерховий будинок
Пожежа в центрі Харкова: горів двоповерховий будинок
17.07.2026, 10:25
П’яний порушник комендантської в Харкові намагався вирішити питання хабарем
П’яний порушник комендантської в Харкові намагався вирішити питання хабарем
17.07.2026, 11:41
Харків’янка могла передавати шахраям банківські дані клієнтів
Харків’янка могла передавати шахраям банківські дані клієнтів
17.07.2026, 12:00
Разом заради відновлення: два великі виші Харкова об’єдналися (відео)
Разом заради відновлення: два великі виші Харкова об’єдналися (відео)
17.07.2026, 13:40

Новини за темою:

17.07.2026
Чи ходять харків’яни в укриття та скільки їх по місту – Терехов (відео)
17.07.2026
Разом заради відновлення: два великі виші Харкова об’єдналися (відео)
17.07.2026
Ворожі БпЛА атакували Харків: «приліт» по приватному будинку (доповнено)
17.07.2026
Чи дійсно Терехову пропонували роботу в уряді? Відповідь мера Харкова (відео)
17.07.2026
Терехов розповів про тактику ворога і звернувся до харків’ян


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Адвокатка, яку побили у ТЦК в Харкові, отримала інвалідність” – Лубінець», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 13:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що адвокатка, яку побили у приміщенні ТЦК та СП у Харкові, звернулася до Європейського суду з прав людини.".