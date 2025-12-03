Приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи – омбудсмен Лубінець у Харкові 📹

Кількість скарг на дії працівників ТЦК та СП за останній рік в Україні “кардинально збільшилась”, розповів на брифінгу в Харкові омбудсмен Дмитро Лубінець, відповідаючи на питання МГ «Об’єктив».

У грудні 2024 року в ході візиту до Харкова Лубінець зазначав, що порівняно з 2023-м ситуація «трохи погіршилася, але не кардинально», а випадків «бусифікації» поменшало. Наразі омбудсмен був більш категоричним.

“Динаміка є негативна у плані того, що кількість звернень від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК і СП кардинально збільшилась за останній рік в цілому Україні. Це перше. Друге. Я не скажу, що в усіх випадках, які ми спостерігаємо, розглядаємо, у нас підтверджуються факти порушення прав громадян України. Я не хочу когось звинувачувати, бо у нас інколи суспільство розділяється. Хтось каже, що в умовах повномасштабної агресії працівники ТЦК і СП можуть собі дозволяти робити будь-що, щоб забезпечити виконання мобілізаційного процесу. Хтось каже, що ні, вони взагалі нічого не можуть робити. Я завжди наголошую на тому, що кожен працівник будь-якої офіційної структури в Україні повинен діяти виключно в межах своїх повноважень на підставі Конституції України й законів України”, – пояснив свою позицію Лубінець.

Працівники ТЦК і СП мають відповідати, якщо порушують законодавство, переконаний Лубінець. При цьому він закликав не забувати, що вони є складовою Збройних сил України.



“У нас у суспільстві всі відносяться з великою повагою до ЗСУ, а до ТЦК і СП у нас інше відношення. Напевно, через те, що дуже часто працівники ТЦК і СП дозволяли собі робити те, що не передбачено діючим законодавством. Наприклад, перевіряти документи. У нас військові не мають право перевіряти документи громадян України. Це прямо заборонено Конституцією України. Єдині органи, які можуть це робити, це органи правопорядку. Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Друге, застосовувати фізичну силу працівники ТЦК і СП не мають права. Саме приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи. Там не можуть затримувати людей, туди не можуть доставляти людей для затримання. Там не можуть люди перебувати декілька діб без можливості елементарно зателефонувати своїм рідним і близьким. І у працівників будь-яких органів влади немає повноважень забирати особисті речі, наприклад, мобільні телефони, і не надавати можливості телефонувати рідними, близьким”, – перелічив Лубінець.

На жаль, констатував він, таки випадки є.



“По кожному випадку, коли до нас офіційно було направлено звернення або який ми знайшли в засобах масової інформації, в соціальних мережах, автоматично ми відкриваємо провадження, ми реагуємо”, – запевнив Лубінець.



Також він прокоментував, чому в його телеграм-каналі все рідше можна побачити відео з неправомірними діями працівників ТЦК та СП: “Те, що я не виставляю це більш публічно, не означає, що ми не реагуємо. Це означає єдине, що я, як уповноважений ВР з прав людини, як омбудсмен України, чітко розумію, що моя задача – ефективно виконувати свою роботу, а не просто показувати процес заради процесу в соціальних мережах або в телеграм-каналах. Кожен випадок у нас на контролі. У нас є випадки, коли на підставі наших офіційних документів були притягнуті до дисциплінарної та кримінальної відповідальності працівники ТЦК та СП”.

Кількість скарг на дії працівників ТЦК та СП у Харківській області за 2025 рік омбудсмен не назвав.