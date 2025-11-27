Обіцяв, що ВЛК визнає непридатним: харків’янина затримали – прокуратура

У Харкові викрили чоловіка, який, за даними слідства, обіцяв знайомому «порішати» з мобілізацією та допомогти з виїздом за кордон.

За даними Харківської обласної прокуратури, у серпні харків’янин запевнив «клієнта», що під час проходження військово-лікарської комісії домовиться, аби його визнали непридатним до військової служби.

Зазначається, що за «послугу» фігурант попросив 10 тисяч доларів, але згодом підвищив ціну до 14 тисяч.

«У вересні під час особистої зустрічі підозрюваний повторно повідомив алгоритм своїх дій і уточнив, що після отримання коштів передасть їх особі, яка має відношення до ТЦК», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додають: чоловік обіцяв, що в призначену дату та час приїде до ТЦК, заведе «клієнта» до лікарів, які після огляду нададуть висновок про його непридатність і внесуть відповідні дані до військового квитка та «Резерв+».

Фігуранта затримали 25 листопада у Харкові, коли він отримував гроші. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до дев’яти років тюрми.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що правоохоронці у Харкові вручили підозру посадовиці ТЦК. Речник облуправління СБУ Владислав Абдула повідомив, що 48-річна операторка незаконно вносила зміни до реєстру «Оберіг». Зокрема, безпідставно видаляла відмітки про розшук осіб, які порушили правила військового обліку, використовуючи свій електронний ключ доступу. Через дії фігурантки 29 чоловіків призовного віку незаконно уникнули мобілізації, зазначили правоохоронці.