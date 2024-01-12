Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Найменше непридатних до служби в Україні – на Харківщині (інфографіка)

Суспільство 18:52   12.01.2024
Олена Нагорна
Найменше непридатних до служби в Україні – на Харківщині (інфографіка)

У Харківській області лише 2% осіб, які пройшли військово-лікарську комісію, за її підсумками було визнано непридатними до військової служби. Це найменший показник в Україні.

Про це повідомляє телеграм-канал UA War Infographics з посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції з січня по вересень 2023 року.

Для порівняння, на Полтавщині 20% тих, хто пройшов комісію, визнали непридатними до служби. У Києві – 18%. При цьому у Голосіївському районі столиці непридатні 40% тих, хто пройшов ВЛК.

Читайте також: Питання мобілізації знову порушили на Раді оборони Харківщини: подробиці

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

16:48
21 правопорушення діяльності ВЛК зафіксували на Харківщині від початку року
17:46
Голову ВЛК та її помічників, що робили довідки ухилянтам, судитимуть у Харкові

Ви читали новину: «Найменше непридатних до служби в Україні – на Харківщині (інфографіка)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 18:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області лише 2% осіб, які пройшли військово-лікарську комісію, за її підсумками було визнано непридатними до військової служби. Це найменший показник в Україні.".