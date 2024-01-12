Найменше непридатних до служби в Україні – на Харківщині (інфографіка)

У Харківській області лише 2% осіб, які пройшли військово-лікарську комісію, за її підсумками було визнано непридатними до військової служби. Це найменший показник в Україні.

Про це повідомляє телеграм-канал UA War Infographics з посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції з січня по вересень 2023 року.

Для порівняння, на Полтавщині 20% тих, хто пройшов комісію, визнали непридатними до служби. У Києві – 18%. При цьому у Голосіївському районі столиці непридатні 40% тих, хто пройшов ВЛК.