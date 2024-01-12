Найменше непридатних до служби в Україні – на Харківщині (інфографіка)
У Харківській області лише 2% осіб, які пройшли військово-лікарську комісію, за її підсумками було визнано непридатними до військової служби. Це найменший показник в Україні.
Про це повідомляє телеграм-канал UA War Infographics з посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції з січня по вересень 2023 року.
Для порівняння, на Полтавщині 20% тих, хто пройшов комісію, визнали непридатними до служби. У Києві – 18%. При цьому у Голосіївському районі столиці непридатні 40% тих, хто пройшов ВЛК.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВЛК, комиссия, мобілізація, служба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області лише 2% осіб, які пройшли військово-лікарську комісію, за її підсумками було визнано непридатними до військової служби. Це найменший показник в Україні.".