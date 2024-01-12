Меньше всего непригодных к службе в Украине — на Харьковщине (инфографика)
Инфографика: UA War Infographics
В Харьковской области только 2% лиц, прошедших военно-врачебную комиссию, по ее итогам были признаны непригодными к военной службе. Это наименьший показатель в Украине.
Об этом информирует Telegram-канал UA War Infographics со ссылкой на данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с января по сентябрь 2023 года.
Для сравнения, в Полтавской области 20% тех, кто проходил комиссию, признали непригодными к службе. В Киеве — 18%. При этом в Голосеевском районе столицы непригодны 40% тех, кто прошел ВВК.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВЛК, комиссия, мобилизация, служба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области только 2% лиц, прошедших военно-врачебную комиссию, по ее итогам были признаны непригодными к военной службе. Это наименьший показатель в Украине.".