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Вопрос мобилизации снова подняли на Совете обороны Харьковщины: подробности

Общество 18:23   06.01.2024
Виктория Яковенко
Вопрос мобилизации снова подняли на Совете обороны Харьковщины: подробности Фото: ХОВА

На заседании Совета обороны Харьковской области рассматривали вопросы мобилизационного процесса и обороноспособности региона.

«Призываем жителей области ответственно относиться к воинской обязанности и подчеркиваем соблюдение законодательства как гражданами, так и представителями ТЦК. Любые факты, указывающие на нарушения, будут изучать правоохранители», – сказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает пресс-служба областной военной администрации.

Отдельно обсудили возможные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Харьковщины в связи с ухудшением погоды. В ХОВА отметили, что все экстренные службы — в полной готовности.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны Харьковской области рассматривали вопросы мобилизационного процесса и обороноспособности региона.".