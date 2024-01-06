Вопрос мобилизации снова подняли на Совете обороны Харьковщины: подробности

На заседании Совета обороны Харьковской области рассматривали вопросы мобилизационного процесса и обороноспособности региона.

«Призываем жителей области ответственно относиться к воинской обязанности и подчеркиваем соблюдение законодательства как гражданами, так и представителями ТЦК. Любые факты, указывающие на нарушения, будут изучать правоохранители», – сказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает пресс-служба областной военной администрации.

Отдельно обсудили возможные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Харьковщины в связи с ухудшением погоды. В ХОВА отметили, что все экстренные службы — в полной готовности.