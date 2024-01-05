Насильно затащили парня в бус: Синегубов высказался о видео с якобы военкомами

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что правоохранители проверяют видео из соцсетей, которое, как утверждалось в публикациях, было снято в Харькове. На нем якобы сотрудники ТЦК силой затащили молодого человека в микроавтобус, «чтобы доставить в военкомат».

«Каждый такой факт мы будем рассматривать, и если будут основания, будем направлять обращения в правоохранительные органы относительно юридической оценки тех или иных действий, в том числе, возможно, работников ТЦК, если будет установлено, что это были именно они. Сейчас проходит проверка правоохранительных органов относительно законности тех или иных действий», — прокомментировал видео Синегубов.

Отдельно он отметил, что Харьковщина одной из первых областей «отдала весь свой мобилизационный ресурс».

«Мы сейчас работаем над налаживанием работы ТЦК, в том числе областных. Был принят ряд кадровых решений по районным военкоматам. Работа продолжается в этом направлении… Есть проблематика оповещения населения, и эти все проблемные вопросы сейчас рассматриваются, в том числе в профильных комитетах Верховной Рады, для того, чтобы провести нормативные изменения, для того, чтобы не было такого, как на видео», — добавил Синегубов.

Ранее замначальника ХОВА Роман Семенуха признавал, что принудительно забирать в армию людей могут.