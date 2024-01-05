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Запхали хлопця в бус: Синєгубов прокоментував відео з нібито військкомами

Суспільство 18:08   05.01.2024
Олена Нагорна
Запхали хлопця в бус: Синєгубов прокоментував відео з нібито військкомами

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що правоохоронці перевіряють відео із соцмереж, яке, як стверджувалося в публікаціях, було знято у Харкові. На ньому нібито співробітники ТЦК силою затягли молодого чоловіка в мікроавтобус, “щоб доставити у військкомат”.

Кожен такий факт ми будемо розглядати, і якщо будуть підстави, будемо направляти звернення до правоохоронних органів щодо юридичної оцінки тих чи інших дій, в тому числі, можливо, працівників ТЦК, якщо буде встановлено, що це були саме вони. Зараз проходить перевірка правоохоронних органів щодо законності тих чи інших дій“, – прокоментував відео Синєгубов.

Окремо він зазначив, що Харківщина однією із перших областей “віддала весь свій мобілізаційний ресурс”.

Ми наразі працюємо над налагодженням роботи ТЦК в тому числі обласних. Була прийнята низка кадрових рішень щодо районних військкоматів. Робота триває в цьому напрямку… Є проблематика оповіщення населення, і ці всі проблемні питання зараз розглядаються, в тому числі у профільних комітетах Верховної Ради, для того, щоб провести нормативні зміни, для того, щоб не було такого, як на відео“, – додав Синєгубов.

Раніше заступник начальника ХОВА Роман Семенуха визнавав, що примусово забирати в армію людей можуть.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що правоохоронці перевіряють відео із соцмереж, яке, як стверджувалося в публікаціях, було знято у Харкові. На ньому нібито співробітники ТЦК силою затягли молодого чоловіка в мікроавтобус, “щоб доставити у військкомат”.".