Військові “трошки в шоці” – представник ХОВА про мобілізацію в спортзалах
Рейди з повістками по кафе, ресторанах і спортзалах Харкова “почасти” дають результат, повідомив в інтерв’ю виданню “Думка” заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.
У Харкові продовжують шукати ухилянтів у місцях відпочинку та розважальних центрах. При цьому практично щодня виникають різноманітні конфлікти.
“Майже щодня я маю той чи інший не інцидент, але випадок. Враховуючи те, що мобільні групи сповіщення складаються з військових, які були на “нулі”, через здоров’я перебувають на ротації. Я вам скажу, що ці люди мають свою позицію. Вони трошки в шоці від того, як народ реагує”, — поділився Семенуха.
Він зазначив, що в перші місяці війни на Харківщині були черги до ТЦК, а дві бригади ТРО укомплектували у перші тижні повномасштабного вторгнення.
“А потім частина суспільства… трохи абстрагувалася. Частина людей думає, що завтра буде перемога, післязавтра ми будемо в Ялті, а після-післязавтра ми будемо в Донецьку. А реальність зовсім інша”, – зазначив заступник начальника ХОВА.
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Він також прокоментував ситуації, коли людей примусово забирають до армії.
“Чи можуть примусово забирати? Можуть! Коли фактично людина пройшла ВЛК, має позитивний результат, має направлення у конкретну або військову частину, або, як правило у більшості випадків, до навчального центру, але не з’являється. Відповідно, РТЦК і ОТЦК передають ці дані в Національну поліцію. Потім Національна поліція спільно з РТЦК чи ОТЦК мають його доставити далі по алгоритму”, – пояснив Семенуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 17:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рейди з повістками по кафе, ресторанах і спортзалах Харкова “почасти” дають результат, повідомив в інтерв’ю виданню “Думка” заступник начальника ХОВА Роман Семенуха".