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ХОВА про мобілізацію: кількість вручених повісток на Харківщині збільшилась

Суспільство 13:27   26.12.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
ХОВА про мобілізацію: кількість вручених повісток на Харківщині збільшилась

Питання мобілізації на Харківщині наразі є пріоритетним, повідомив під час брифінгу 26 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов.

«І ротації, і заміна підрозділів, і відповідно відновлення, і поповнення наших бойових підрозділів – це напряму пов’язано з тією ефективністю, яку ми маємо, чи плануємо мати на полі бою. Звичайно питання мобілізації у нас є пріоритетним наразі. І виконання тих планових завдань, які ми маємо від Генштабу. Ми маємо сконцентрувати всі абсолютні зусилля у межах закону, щоб провести відповідні перевірки. В тому числі в розважальних закладах, спортивних клубах, тощо. Ці заходи проводяться на постійній основі наразі. У нас є вже збільшення і кількість повісток, які ми вручили. І відповідно тих людей, які вже вступили на службу до ЗСУ», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що ці заходи в регіоні планують посилювати.

«Чекаємо на зміни, які заплановані на законодавчому рівні нашим відповідним парламентом Верховної Ради, що нам ще дозволить, звичайно, посилити результати цієї роботи», – підкреслив голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 13:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання мобілізації на Харківщині наразі є пріоритетним, повідомив під час брифінгу 26 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов.".