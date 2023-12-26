ХОВА про мобілізацію: кількість вручених повісток на Харківщині збільшилась
Питання мобілізації на Харківщині наразі є пріоритетним, повідомив під час брифінгу 26 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов.
«І ротації, і заміна підрозділів, і відповідно відновлення, і поповнення наших бойових підрозділів – це напряму пов’язано з тією ефективністю, яку ми маємо, чи плануємо мати на полі бою. Звичайно питання мобілізації у нас є пріоритетним наразі. І виконання тих планових завдань, які ми маємо від Генштабу. Ми маємо сконцентрувати всі абсолютні зусилля у межах закону, щоб провести відповідні перевірки. В тому числі в розважальних закладах, спортивних клубах, тощо. Ці заходи проводяться на постійній основі наразі. У нас є вже збільшення і кількість повісток, які ми вручили. І відповідно тих людей, які вже вступили на службу до ЗСУ», – зазначив Синєгубов.
Він додав, що ці заходи в регіоні планують посилювати.
«Чекаємо на зміни, які заплановані на законодавчому рівні нашим відповідним парламентом Верховної Ради, що нам ще дозволить, звичайно, посилити результати цієї роботи», – підкреслив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, мероприятия, мобілізація, повестки, синєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 13:27;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання мобілізації на Харківщині наразі є пріоритетним, повідомив під час брифінгу 26 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов.".