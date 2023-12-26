ХОВА о мобилизации: количество врученных повесток на Харьковщине увеличилось
Вопрос мобилизации в Харьковской области является приоритетным, сообщил во время брифинга 26 декабря глава ХОВА Олег Синегубов.
«И ротации, и замена подразделений, и соответственно восстановление, и пополнение наших боевых подразделений – это напрямую связанно с той эффективностью, которую мы имеем, или планируем иметь на поле боя. Конечно вопрос мобилизации у нас приоритетный сейчас. И выполнение тех плановых заданий, которые у нас есть от Генштаба. Мы должны сконцентрировать все абсолютные усилия в рамках закона, чтобы провести соответствующие проверки. В том числе, в развлекательных заведениях, спортивных клубах и т.д. Эти мероприятия проводятся на постоянной основе. У нас уже есть увеличение и количество повесток, которые мы вручили. И соответственно, тех людей, которые уже вступили на службу в ВСУ», — отметил Синегубов.
Он добавил, что эти мероприятия в регионе планируют ужесточать.
«Ждем изменений, которые запланированы на законодательном уровне нашим соответствующим парламентом Верховной Рады, что нам еще позволит, конечно, усилить результаты этой работы», — подчеркнул глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, мероприятия, мобилизация, повестки, синєгубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 13:27;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос мобилизации в Харьковской области является приоритетным, сообщил во время брифинга 26 декабря глава ХОВА Олег Синегубов.".