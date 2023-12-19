Военные предложили мобилизовать еще полмиллиона украинцев — Зеленский
450-500 тысяч человек предложили дополнительно мобилизовать в Украине на Ставке верховного главнокомандующего, сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года президент Владимир Зеленский, комментируя подготовку комплексного плана по мобилизации.
По его словам, с такой инициативой выступили военные, главнокомандующий ВСУ и представители Генштаба.
«Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос прежде всего людей, второе — это вопрос справедливости. Это вопрос обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией Украины — очень мощной, я считаю. Что с теми, кто два года там защищает наше государство. Если у нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то должен быть комплексный план. И в этом мобилизационном законе вы должны дать ответ обществу и мне, прежде всего. Поэтому они начали работать над этим планом. Я пока не увидел там демобилизации, хотя считаю, что это вопрос №1», — сказал Зеленский.
Также, по словам президента, в законе, который разрабатывает Верховная Рада вместе с военными, должны быть учтены вопросы командировок и отпусков, возможности перехода в другое подразделение.
«Что касается денег. Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен. Поэтому я, как президент Украины, как человек, который посвящает много времени на поиск финансовой поддержки Украины, я хотел бы понимания от премьера и министра финансов — а откуда деньги?» — отметил глава государства.
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- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: генштаб, главнокомандующий, Зеленский, мобилизация, план, пресс-конференция, ставка;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "450-500 тысяч человек предложили дополнительно мобилизовать в Украине на Ставке верховного главнокомандующего, сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года президент Владимир Зеленский, комментируя подготовку комплексного плана по мобилизации.".