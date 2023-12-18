Только мобилизация — Буданов заявил, что рекрутинг не покроет потребности ВСУ

Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли в первые полгода. По объективным причинам из тех людей осталось немного… При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромны… Только мобилизация.