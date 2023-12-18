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Только мобилизация — Буданов заявил, что рекрутинг не покроет потребности ВСУ

Общество 11:25   18.12.2023
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Только мобилизация — Буданов заявил, что рекрутинг не покроет потребности ВСУ

Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли в первые полгода. По объективным причинам из тех людей осталось немного… При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромны… Только мобилизация.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:25;

  • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли в первые…".