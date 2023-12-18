Только мобилизация — Буданов заявил, что рекрутинг не покроет потребности ВСУ
Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли в первые полгода. По объективным причинам из тех людей осталось немного… При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромны… Только мобилизация.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: буданов, война, ГУР, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:25;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли в первые…".