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Виключно мобілізація – Буданов заявив, що рекрутинг не покриє потреби ЗСУ

Політика 11:25   18.12.2023
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
Виключно мобілізація – Буданов заявив, що рекрутинг не покриє потреби ЗСУ Фото: gur.gov.ua

Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли в перші пів року. З об’єктивних причин з тих людей залишилося небагато… За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні… Виключно мобілізація.

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:25;

  • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли в перші…".