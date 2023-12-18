Виключно мобілізація – Буданов заявив, що рекрутинг не покриє потреби ЗСУ
Фото: gur.gov.ua
Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли в перші пів року. З об’єктивних причин з тих людей залишилося небагато… За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні… Виключно мобілізація.
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- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: буданов, війна, ГУР, мобілізація;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:25;
Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли в перші…".