Виключно мобілізація – Буданов заявив, що рекрутинг не покриє потреби ЗСУ

Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли в перші пів року. З об’єктивних причин з тих людей залишилося небагато… За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні… Виключно мобілізація.