Новая тревога будет в Харькове, если так решит Кабмин — Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов во время своей поездки по западным регионам Украины ответил на вопросы об изменении системы воздушных тревог и комендантский час в Харькове.

«Мы создали, как вы знаете, Ситуационный центр, который сегодня реагирует на все вызовы, все «прилеты», возможные «прилеты». Мы существенно сократили сегодня количество звучащих воздушных тревог. Этот показатель очень велик в пользу города Харькова. Если правительство примет соответствующее решение о внедрении системы, которая будет в государстве, конечно, мы будем переходить. Но эффективность сегодня, которая есть в Харькове, она стопроцентная», — сказал Терехов, видео его комментария опубликовало издание «Новини.LIVE«.

Видео: Новини.LIVE

Также мэр повторил свое мнение о необходимости сократить в Харькове комендантский час.

«Нужно принять на Совете обороны области этот вопрос о сокращении комендантского часа. Я — за то, чтобы сокращать. Для того чтобы сегодня совсем по-другому и бизнес работал, и жизнь была, и мы тогда пролонгируем работу общественного транспорта», — сказал мэр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд изменений в работе воздушной тревоги в Украине. А также написал: «Властям городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса». Среди изменений, анонсированных Зеленским, было и введение двух уровней тревоги: желтого и красного. При желтом уровне будет возможна работа государственных структур, бизнеса и так далее. Мэр Харькова Игорь Терехов сразу поддержал идею сократить комендантский час. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов следом сообщил: изменять комендантский час не планируют. Он также высказал мнение, что новая система тревог с «цветным» обозначением угроз больше касается Киева. Тем не менее с начала рабочей недели жители Харьковщины стали сообщать, что получают экстренные уведомления на мобильные телефоны — о красном и желтом уровне угрозы.