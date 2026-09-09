Изнасилование 15-летней на съемной квартире в Харькове: задержали мужчину

28-летнего мужчину задержали в Харькове по подозрению в изнасиловании. События происходили после распития алкоголя и ночевки на съемной квартире.

«После совместного употребления алкогольных напитков компания легла спать. Под утро мужчина, зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера без ее добровольного согласия», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В областной прокуратуре уточнили: девушка начала сопротивляться и звать на помощь. Эти крики услышала ее подруга — и тут же вызвала полицию. Подозреваемого задержали, он будет находиться в СИЗО без права внести залог. Если его вину докажут, он может сесть на 12 лет.

Ранее полиция и прокуратура Харьковской области сообщили детали дела о многолетнем сексуальном насилии над ребенком. Рассказать о происходившем с ней в детстве решилась 25-летняя женщина. А подозреваемый в этом деле — отчим ее отца.