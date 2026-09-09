Live

Изнасилование 15-летней на съемной квартире в Харькове: задержали мужчину

Происшествия 15:19   09.09.2026
Оксана Горун
Изнасилование 15-летней на съемной квартире в Харькове: задержали мужчину

28-летнего мужчину задержали в Харькове по подозрению в изнасиловании. События происходили после распития алкоголя и ночевки на съемной квартире.

«После совместного употребления алкогольных напитков компания легла спать. Под утро мужчина, зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера без ее добровольного согласия», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В областной прокуратуре уточнили: девушка начала сопротивляться и звать на помощь. Эти крики услышала ее подруга — и тут же вызвала полицию. Подозреваемого задержали, он будет находиться в СИЗО без права внести залог. Если его вину докажут, он может сесть на 12 лет.

Читайте также: «Боюсь его больше смерти»: педофил с Харьковщины пытался оспорить пожизненное

Ранее полиция и прокуратура Харьковской области сообщили детали дела о многолетнем сексуальном насилии над ребенком. Рассказать о происходившем с ней в детстве решилась 25-летняя женщина. А подозреваемый в этом деле — отчим ее отца.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сегодня 9 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 сентября 2026: какой праздник и день в истории
09.09.2026, 06:00
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад
09.09.2026, 07:17
Новости Харькова главное 9 сентября: «Шахед» ударил по электричке, потери РФ
Новости Харькова главное 9 сентября: «Шахед» ударил по электричке, потери РФ
09.09.2026, 15:39
Утром в Харькове вновь раздаются взрывы – враг бьет беспилотниками
Утром в Харькове вновь раздаются взрывы – враг бьет беспилотниками
09.09.2026, 10:02
Поезд «Харьков-Изюм» атаковал враг: семь человек пострадали (дополнено)
Поезд «Харьков-Изюм» атаковал враг: семь человек пострадали (дополнено)
09.09.2026, 13:37
Экс-комбату Ширшину в Харькове подкинули наркотики: выяснили кто — полиция
Экс-комбату Ширшину в Харькове подкинули наркотики: выяснили кто — полиция
09.09.2026, 16:09

Новости по теме:

09.09.2026
Экс-комбату Ширшину в Харькове подкинули наркотики: выяснили кто — полиция
09.09.2026
Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности
09.09.2026
Новая тревога будет в Харькове, если так решит Кабмин — Терехов
09.09.2026
На Харьковщине появятся приманки, которые нельзя брать руками
09.09.2026
«Издевались над гражданскими в Харькове»: 6 сотрудников ТЦК будут судить


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Изнасилование 15-летней на съемной квартире в Харькове: задержали мужчину», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 15:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летнего мужчину задержали в Харькове по подозрению в изнасиловании. События происходили после распития алкоголя и ночевки на съемной квартире".