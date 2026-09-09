В Харькове начали восстанавливать исторический дом на Воробьева (видео)

Харьковская ОВА опубликовала видео с места работ. На старинном здании восстанавливают кровлю, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.

«Перед этим были демонтированы аварийные и разрушенные конструкции. Сейчас специалисты монтируют перекрытие крыши. Следующий этап – восстановление стропильной системы и устройство новой кровли», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Работы, которые сейчас проводят в здании, он назвал «фактически консервационными». Завершить их рассчитывают до 15 ноября. А оперативно начать восстановление удалось благодаря поддержке благотворительной организации «Благотворительный фонд «Гуманитарный стратегический хаб».

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Сложности с ремонтом этого здания возникли из-за того, что оно находится в государственной собственности – принадлежит Министерству образования и науки. Поэтому, объяснял Синегубов, ни ХОВА, ни Харьковский горсовет юридически не могли направить средства на восстановление дома. Но выход из ситуации нашли.