Live

В Харькове начали восстанавливать исторический дом на Воробьева (видео)

Общество 12:12   09.09.2026
Оксана Горун
В Харькове начали восстанавливать исторический дом на Воробьева (видео) Фото: пресс-служба ХОВА

Харьковская ОВА опубликовала видео с места работ. На старинном здании восстанавливают кровлю, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.

«Перед этим были демонтированы аварийные и разрушенные конструкции. Сейчас специалисты монтируют перекрытие крыши. Следующий этап – восстановление стропильной системы и устройство новой кровли», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Работы, которые сейчас проводят в здании, он назвал «фактически консервационными».  Завершить их рассчитывают до 15 ноября. А оперативно начать восстановление удалось благодаря поддержке благотворительной организации «Благотворительный фонд «Гуманитарный стратегический хаб».

Сложности с ремонтом этого здания возникли из-за того, что оно находится в государственной собственности – принадлежит Министерству образования и науки. Поэтому, объяснял Синегубов, ни ХОВА, ни Харьковский горсовет юридически не могли направить средства на восстановление дома. Но выход из ситуации нашли.

Читайте также: Почти 400 млн грн получит Харьковщина на восстановление домов — Синегубов

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сегодня 9 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 сентября 2026: какой праздник и день в истории
09.09.2026, 06:00
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад
09.09.2026, 07:17
Новости Харькова главное 9 сентября: ночные удары по городу, антирекорд РФ
Новости Харькова главное 9 сентября: ночные удары по городу, антирекорд РФ
09.09.2026, 11:47
Утром в Харькове вновь раздаются взрывы – враг бьет беспилотниками
Утром в Харькове вновь раздаются взрывы – враг бьет беспилотниками
09.09.2026, 10:02
Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)
Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)
08.09.2026, 22:21
Потеряли 1,3 млн грн: в Харькове будет суд из-за утепления медучреждения
Потеряли 1,3 млн грн: в Харькове будет суд из-за утепления медучреждения
09.09.2026, 12:59

Новости по теме:

09.09.2026
Потеряли 1,3 млн грн: в Харькове будет суд из-за утепления медучреждения
08.09.2026
«Сафари» на поезда и многочисленные удары по Харькову – итоги 8 сентября
08.09.2026
Трое пострадавших – россияне атаковали поселок на Харьковщине (фото)
08.09.2026
Как эвакуированным получить сертификат «єВідновлення»? Предложение Синегубова
08.09.2026
360 млн грн ждет Харьковщина от государства на подземные школы и детсад


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове начали восстанавливать исторический дом на Воробьева (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 12:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА опубликовала видео с места работ. На старинном здании восстанавливают кровлю, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение".