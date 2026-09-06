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Крышу в доме на Воробьева в Харькове починят до 15 ноября

Общество 13:58   06.09.2026
Оксана Якушко
Крышу в доме на Воробьева в Харькове починят до 15 ноября Дом на ул. Воробьева, 10 до разрушения. Фото: uk.wikipedia

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что власти нашли, как отремонтировать кровлю в старинном доме на улице Воробьева, поврежденном из-за обстрелов россиян.

Проблема с ремонтом дома возникла из-за того, что он находится в государственной собственности – в Министерстве образования и науки.

«Конечно, весь жилищный фонд должен быть в собственности территориальной громады, чтобы она полноценно имела возможность нести за него ответственность и тратить средства. Сейчас ни ХОВА, ни Харьковский горсовет юридически не могут направить средства. Не могут, потому что есть это собственность государства», — объяснил юридические тонкости глава ХОВА.

Но в обладминистрации нашли выход из этой ситуации, понимая, что в здании необходимо починить кровлю, после чего жильцы могут сделать ремонты и к началу отопительного сезона вернуться в свои квартиры.

«Наша задача была разными способами здесь, на местах, обеспечить ремонт кровли. Мы это сделали и я очень надеюсь, что до 15 ноября, как декларируют подрядные организации, смогут полностью провести ремонт кровли этого дома», — заявил Синегубов.

Как писала ранее МГ «Объектив», харьковский горсовет готов финансово помочь восстановить жилой дом по ул. Воробьева, 10, памятник архитектуры местного значения, поврежденный в результате российских обстрелов, заявил мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 13:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что власти нашли, как отремонтировать кровлю в старинном доме на улице Воробьева, поврежденном обстрелом россиян.".