Дождь, гроза и сильный ветер: прогноз погоды на 6 сентября

Дождливая погода с грозой и сильным ветром ожидается завтра, 6 сентября. Об этом рассказали в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

В области будет облачно с прояснениями. Также ожидается дождь, ночью местами – значительный. Днем – с ​​грозой. Температура воздуха ночью 11 – 16°, днем ​​19 – 24°.

В Харькове также пойдет дождь с грозой. Температура воздуха ночью 13 – 15°, днем ​​20 – 22°.

Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днем ​​порывы 15 – 20 м/с.

Напомним, в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются завтра, 6 сентября. Так утром и днем ​​6 сентября по городу и области ожидается гроза. Днем порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с. Ввиду этого в регионе объявили I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.