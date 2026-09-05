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БпЛА выпустили россияне по дому в Чугуеве: погиб ребенок

Происшествия 21:05   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
БпЛА выпустили россияне по дому в Чугуеве: погиб ребенок

Беспилотник РФ ударил по частному дому в Чугуеве вечером 5 сентября. В результате «прилета» погибли трое людей, среди них — ребенок. Также есть информация о пострадавшей. 

Вначале подробности трагедии рассказала мэр Галина Минаева. Она уточнила, что удар пришелся по самому центру города около 20:00. 

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: также пострадала 40-летняя женщина.

«Разрушены частный жилой дом, хозяйственное постройка, гараж. На месте вражеского удара бушует пожар. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия прилета», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 21:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотник РФ ударила по частному дому в Чугуеве вечером 5 сентября. В результате «прилета» погибли двое людей, среди них — ребенок.".