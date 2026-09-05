БпЛА выпустили россияне по дому в Чугуеве: погиб ребенок

Беспилотник РФ ударил по частному дому в Чугуеве вечером 5 сентября. В результате «прилета» погибли трое людей, среди них — ребенок. Также есть информация о пострадавшей.

Вначале подробности трагедии рассказала мэр Галина Минаева. Она уточнила, что удар пришелся по самому центру города около 20:00.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: также пострадала 40-летняя женщина.

«Разрушены частный жилой дом, хозяйственное постройка, гараж. На месте вражеского удара бушует пожар. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия прилета», – добавил Синегубов.